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文
YHMCO．DAJA
基礎工業到半導體，從傳產到創新，
大甲永和機械，以良好的產品與服務，安客戶的心。
不鏽鋼
對焊管配件
1981年，化工級事業部成立，扎實的技術與開發能力，
為台灣第一家生產全系列尺寸（3/8“~48”)的管件製造商
超潔淨
元件製造
齊全的產品線與優良的品質，
DAJA 獲得國內外知名大廠的青睞與信賴，
成為台灣第一家成功進入國際市場的公司。
大甲永和機械工業
創立於 1969 年，歷史悠久的專業工廠
化工級產品
不銹鋼對焊管件
潔淨級產品
超潔淨元件製造